Dimentica di prendere i soldi al bancomat, donna trova il denaro e lo porta ai carabinieri

Un gesto civile. Il senso civico di una donna di 60 anni ha permesso ai carabinieri di riconsegnare del denaro a un coetaneo e concittadino della donna - operaio 60enne di Colleferro - e di recuperare 250 euro che non erano stati prelevati dal bancomat.

Il fatto è accaduto qualche giorno fa presso lo sportello bancomat di via XXV aprile a Colleferro dove, l’uomo si era recato per effettuare un prelievo. Dopo aver selezionato l’importo da prelevare, i 250 euro, il denaro è stato erogato ma l’uomo dopo aver ritirato la carta, probabilmente distratto o sovrappensiero, si è dimenticato di ritirarli e si allontanato. Poco dopo, fortunatamente, allo sportello bancomat si è recata la donna per prelevare ma, dopo aver notato la presenza del denaro nella fessura dello sportello bancomat, ha provato in primo momento di trovare chi li avesse dimenticati e dopo aver guardato intorno se ci fosse qualcuno ancora nei dintorni, si è recata presso il comando stazione di Colleferro per consegnarli.

I carabinieri hanno preso immediatamente contatto con la filiale interessata e sono riusciti a risalire in poco tempo al proprietario del denaro che è stato contattato. L’uomo con molto stupore e incredulo ha preso possesso del denaro e poi ha ringraziato la coetanea onesta che si è rivolta ai carabinieri.