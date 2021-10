Palloncini bianchi per l'addio alla piccola Sofia, la bambina morta schiacciata da una porta da calcio

Tutto il X Municipio, da Ostia ad Acilia, si è stretto intorno alla famiglia della piccola Sofia, la bambina di 5 anni morta schiacciata da una porta da calcio in un campo in disuso a Rocca di Botte, in provincia de L'Aquila. Amici e familiari si sono stretti intorno ai giovani genitori, Giorgia e Federico, fuori e dentro la chiesa di San Giuseppe al Ponte, a Centro Giano.

Mamme e bambini hanno portato fiaccole, biglietti e fiori alla giovane coppia. All'uscita della bara bianca, i palloncini e gli applausi - lunghi e commossi - hanno accompagnato il piccolo feretro.

Le indagini sulla morte di Sofia

Sulla tragica vicenda la Procura della Repubblica di Avezzano indaga per il reato di omicidio colposo ed ha aperto un fascicolo, per ora ancora a carico di ignoti. Ad indagare i carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo che hanno svolto gli accertamenti sul campo da calcio di proprietà del Comune di Rocca di Botte che dopo la morte di Sofia ha proclamato lutto cittadino. Il campo, nonostante fosse in disuso, era accessibile a chiunque. Ora gli investigatori stanno cercando di far luce sulla posizione dell'amministrazione comunale, e su chi avrebbero dovuto impedire l'accesso nell'area.

Secondo le prime ricostruzioni, la porta non era fissata a terra e il cancello del vecchio campo abbandonato era aperto. I genitori e i nonni della piccola si trovavano a Rocca di Botte, dove hanno una seconda casa, per passare qualche ora di svago. Mamma, papà e figlia di 5 anni si trovavano nel campetto per stare all'aria aperta. La struttura della porta, improvvisamente, è collassata travolgendo la bimba. L'arrivo dell'elisoccorso è stato inutile, Sofia è morta sul colpo a 5 anni.