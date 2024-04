Sofia Medellin, la 20enne che spaccia (anche) ai minorenni. Con i soldi della droga comprata una casa

Si faceva chiamare Sofia Medellin, con chiaro riferimento alla nota città colombiana rinomata centro nevralgico del narcotraffico. Lei, una ragazza di 20 anni, con la droga ci sapeva fare. Sui social, proprio con quello pseudonimo, si era fatta un nome. Era diventata un punto di riferimento per i suoi clienti, molti dei quali minorenni.

E grazie all'aiuto del suo fidanzato, un 24enne di origini romene, di fatto aveva iniziato a monopolizzare lo spaccio sul litorale di nord di Roma, soprattutto nella zona di Ladispoli. Hashish venduto sempre agli oltre duecento clienti che la coppia era riuscita a mettere insieme. Un giro d'affari così florido che i due erano riusciti a comprare anche una casa grazie ai soldi dello spaccio.

È quanto hanno ricostruito gli agenti della polizia di Stato e della procura di Civitavecchia nell'ambito dell'operazione 'Baby Medellin' iniziata nel 2022. Già nel mese di ottobre 2022, nel corso dell'attività di intercettazioni telefoniche, investigatori e inquirenti hanno messo insieme i pezzi per risalire all'attività di spaccio di della coppia che, qualche volta, si avvaleva della collaborazione di altre persone fidate.

Nel corso delle indagini sono stati registrati 216 acquirenti, tra i quali anche 38 minorenni. Non solo. Come sottolineato in precedenze, a dicembre del 2023, gli investigatori hanno scoperto che la coppia aveva acquistato un appartamento a Mazzano Romano, un piccolo comune del Lazio, utilizzando per il pagamento dell'immobile il denaro proveniente dalla loro attività illecita.

Un acquisto fatto con soldi in contanti, circa 30mila euro. Un modo per ripulire il denaro sporco. L'appartamento, inoltre, fungeva da rendita. Era stato affittato, in nero, garantendo un gruzzolo al mese a Sofia Medellin e al suo compagno. Al termine delle indagini, la procura di Civitavecchia ha disposto sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell'immobile. Per i due pusher il gip ha disposto l'obbligo presentazione alla polizia giudiziaria.