Soccorse durante la gita in montagna, salvate tre ragazze

Gite in montagna a lieto fine per tre ragazze che, per motivi differenti, hanno rischiato grosso. In due distinti episodi verificati nel week end, le tre donne sono state aiutate dal soccorso alpino.

Nella giornata del primo dell'anno, gli uomini del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Lazio sono intervenuti sulla catena dei dei Monti Ruffi, in provincia di Roma, per soccorrere un'escursionista che aveva perso l'orientamento a causa del sopraggiungere del buio durante un trekking verso il Monte Costasole.

Arrivati sul posto, grazie anche all'aiuto di alcune persone del luogo, una squadra del soccorso alpino della stazione di Roma e provincia, con sede nel comune di Vicovaro, ha rapidamente trovato e ricondotto la ragazza alla propria auto.

Domenica, invece, sul Monte Terminillo, in località Sella del Vento, i soccorritori sono intervenuti recuperare due ragazze finite fuori pista dopo aver perso il controllo degli slittini su cui stavano scendendo.

Grazie all'utilizzo della barella invernale e delle tecniche di risalita con contrappesi, le ragazze sono state recuperate e affidate alle cure del personale sanitario giunto a Pian de' Valli.