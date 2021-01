Piccola tartaruga di sei mesi soccorsa dalla guardia costiera

E' stato soccorso dai militari della Capitaneria di Porto di Roma ed affidato a TartaLazio un esemplare di tartaruga marina della specie Caretta Caretta, di circa 4/6 mesi di vita e di 11 centimetri di lunghezza, ritrovato domenica mattina nel tratto di spiaggia antistante la struttura balneare denominata 40° all’ombra, nel Comune di Fiumicino, in località Focene.

Interessato Tartalazio - la Rete regionale del Lazio per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai sensi delle linee guida del Ministero dell’Ambiente – che ha attivato il pronto intervento di soccorso delle tartarughe marine, il giovane esemplare in circa un’ora è stato trasferito e consegnato alle cure del Centro di Primo Soccorso Trust Onlus Zoomarine di Pomezia, in località Torvajanica.

Il personale del Compartimento Marittimo di Roma, sotto il più ampio coordinamento della Direzione Marittima del Lazio, opera costantemente in mare, nella tutela delle specie protette e non, quali, tartarughe, cetacei e squali, a rischio di estinzione e rimane sempre in prima linea a fornire al dicastero dell'Ambiente e agli enti di ricerca, tutte le informazioni utili per approfondire gli studi in materia. Si ringrazia il solerte cittadino che chiamando la Guardia Costiera ha permesso il rapido intervento e soccorso della tartaruga.