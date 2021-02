Paura ai Parioli, frana parte di una collinetta: strada chiusa e controlli dei vigili del fuoco

Paura ai Parioli per uno smottamento del terreno che divide via Archimede con il sottostante viale Maresciallo Pilsudski, all'altezza del civico 32. Sul posto le pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale che, su disposizione dei vigili del fuoco, hanno chiuso al traffico via Archimede, da via Barnaba Tortolini a via San Valentino, con deviazione dei mezzi Atac.

I vigili del fuoco, nella loro nota, parlano di "una frana di un costone di roccia alto 20 metri" che fortunatamente non ha coinvolto "persone e abitazioni nel crollo". Da via Genova, inoltre, si sottolinea che oltre alla 9A del Distaccamento di Prati, sul posto "è intervenuto il Funzionario di Servizio per un'accurata valutazione dello smottamento".