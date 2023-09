Smart cannibalizzate: fanali, pneumatici e marmitte nel mirino dei ladri

Fanali, pneumatici, catalizzatori e marmitte. E di conseguenza platino, palladio e rodio, ovvero i metalli preziosi contenuti nei tubi di scappamento. A far gola soprattutto le Smart, canibalizzate e spogliate dopo essere finite nel mirino dei ladri. Torre Angela, Città Giardino e Serpentara, questi gli ultimi tre quartieri alle prese con i predoni, in grado di smontare le componentitische delle auto nel volgere di pochi minuti. Un fenomeno che in questo 2023 ha visto un aumento esponenziale delle denunce - più 30 per cento rispetto all'anno scorso. Cosa c'è dietro il boom di questo tipo di furti l'abbiamo spiegato in questo pezzo, sottolineando come la difficoltà nell'approvvigionamento dei ricambi renda appetibili sul mercato nero questo tipo di pezzi.

Smart sui mattoni a Città Giardino

Fra i quartieri più battuti dai cannibali di auto Città Giardino, zona residenziale del III municipio Montesacro. Proprio qui, all'altezza dell'incrocio fra via Moncenisio e via Adamello, l'ultimo colpo della banda con una Smart lasciata su quattro mattoni dopo essere stata depredata di tutti e quattro gli pneumatici la notte fra domenica 17 e lunedì 18 settembre. Un risveglio amaro per il proprietario dell'auto. Smontate le gomme i ladri hanno posizionato sotto alle ruote altrettanti mattoni, sparendo con il treno di gomme. Una piccola strada via Moncenisio, dove già nel marzo del 2022 un'altra Smart venne lasciata nelle medesime condizioni.

Un fenomeno criminale diffuso a Città Giardino, che nel corso dei precedenti mesi ha poi riguardato anche altre strade limitrofe. Era il maggio di quest'anno quando i proprietari di Fiat Panda e Jeep Compass si trovarono i finestrini infranti e le vetture cannibalizzate dei computer di bordo, dei fanali e delle componentistiche elettroniche e meccaniche. Ma anche lasciate direttamente sui mattoni, nel più classico furto degli pneumatici. Una notte criminale con la banda del pit stop all'opera in via Montecristo, via delle Egadi, via Monte Pelmo, via Monte Senario e via di Valle Scrivia.

Marmitte e catalizzatori

Da Città Giardino a Serpentara/Nuovo Salario cambia il nome del quartiere ma non il municipio, il III Montesacro. In questo caso i cannibali di auto hanno messo nel mirino marmitte e catalizzatori delle vetture lasciate in sosta la notte. Esasperati i residenti che denunciano: "La banda delle marmitte di Roma continua a mietere vittime tra i proprietari delle Smart - lo sfogo di una abitante -. Questa volta è toccato ai condomini proprietari delle Smart di via Pian di Sco".

Ultimo colpo la notte fra sabato e domenica: "Proprio davanti all'abitazione della proprietaria che dormiva ignara di ciò che al mattino le sarebbe aspettato - denuncia ancora la residente al nostro giornale -. Dopo tante denunce e segnalazioni nel quartiere i furti continuano". "Cosa succede a Roma? Dove sono le forze dell'ordine in questo? Già in pieno agosto erano iniziati questi episodi ora una a una le Smart di tutto il quartiere sono state depredate".

Fanali e pneumatici a Torre Angela

Roma Nord ma anche Roma est, come a Torre Angela dove a far gola ai ladri sono sempre le Smart. Via Giacomo Laurenzani una delle strade più battute del quartiere. In questo caso la citycar è stato spogliata non solo degli pneumatici, ma anche dei fanali anteriori e posteriori. "La situazione è ingestibile - denuncia un'altra donna residente nel quartiere del VI municipio delle Torri -. Abito qui da qualche anno e ogni sei mesi vengono rubate auto e pezzi di auto". Novembre 2022, maggio 2023 e il 13 settembre scorso le ultime visite. Anche in questo caso dei ladri nessuna traccia, tranne i mattoni sui quali sono state lasciate le Smart a cui hanno rubato gli pneumatici.