Cancelli e tettoie abbattuti: smantellato il parcheggio abusivo tra i palazzi dello spaccio

Avevano installato dei pali di ferro e tettoie laminate e in plastica per posteggiare le loro auto. Il tutto costruendo - senza l'intervenuto di nessuno - cancellate carrabili dipinte di giallo e di rosso, con i colori della città di Roma, di cui avevano le chiavi rendendo così di fatto "privata" una zona pubblica. Parcheggi abusivi fatti senza alcun permesso dai residenti sotto i palazzi che affacciano in via dell'Archeologia, una delle zone principali dello spaccio a Tor Bella Monaca.

Da febbraio le soste fai-da-te per cinque auto erano comparse e dopo le denunce di polizia locale e carabinieri, oggi si è passati all'azione con la questura di Roma e la prefettura che hanno coordinato l'operazione di smantellamento sotto lo sguardo del reparto mobile della polizia di Stato, carabinieri di Tor Bella Monaca e degli agenti del VI gruppo Torri dei vigili. Gli operai con frullino alla mano hanno smontato e divelto le tre grosse cancellate per poi passare alle tettoie. Non è chiaro chi le abbia installate davanti ai civici 74, 90 e 106 di via dell'Archeologia.

Le stesse tettoie erano state già abbattute nel 2020. Una volta punto di ritrovo per le vedette che spacciavano tra le torri di Tor Bella Monaca, di recente erano state usate come parcheggi privati, ma di fatto senza alcun permesso. Chi vive lì vuole rifiutare gli agganci con i gruppi di spacciatori locali. Secondo loro, l'abuso sarebbe stato fatto per "evitare la resina" sull'auto. L'abuso però resta.