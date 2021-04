Smalling rapinato in casa: il difensore sorpreso nel sonno e derubato di Rolex e gioielli

Lo hanno sorpreso nel sonno mentre stava dormendo nella sua abitazione in zona Appia con i suoi familiari. Paura per il calciatore dell'As Roma Chris Smalling, che si è ritrovato davanti tre banditi armati di pistola. Il colpo messo a segno all'alba di venerdì mattina nella sua villa di Roma sud.

Secondo quanto si apprende i tre malviventi, volti travisati e pistole in pugno, dopo essere riusciti ad entrare nell'abitazione del difensore inglese, lo hanno minacciato e si sono fatti aprire la cassaforte. Poi hanno rapinato alcuni Rolex, oro e gioielli e si sono dati alla fuga.

Scosso ma illeso, così come la moglie che si trovava in casa con lui, il calciatore giallorosso ha quindi richiesto l'intervento della polizia. Fornita la propria testimonianza sulla rapina indagano gli investigatori del Commissariato Tor Carbone di polizia.

Il precedente

Dunque ancora un tesserato della società di Trigoria vittima dei ladri casa. Stessa amara sorte era infatti toccata anche al tecnico della Roma Paulo Fonseca, anche se in quel caso i malviventi agirono approfittando dell'assenza del tecnico lusitano e dei suoi familiari in casa. Il furto lo scorso fine di ottobre, nella sua abitazione di Monteverde.

Rientrato in casa dopo la sfida che l'As Roma aveva giocato con il Cska Sofia in Europa Legue l'amara sorpresa, con i ladri che dopo aver danneggiato una porta finestra e la recinzione esterna del giardino entrarono nella sua casa rubando tre orologi Rolex per un valore di circa 100mila euro.

Ladri a casa di Correa

Il furto a casa di mister Fonseca seguì di una settimana un'altra 'sgradita' visita subita dal giocatore della Lazio Joaquin Correa. Anche in quel caso i ladri agirono mentre l'attaccante biancoceleste era impegnato con la squadra nel match giocato allo stadio Olimpico vinto per 2 a 1 contro il Bologna, scappando poi con circa 7mila euro in contanti, gioielli ed orologi di lusso.

Tentata rapina del Rolex di Cristante

Rapine in casa ma anche in strada, come accaduto ad un altro calciatore della Roma, Bryan Cristante, che riuscì a mettere in fuga due malviventi che lo volevano rapinare del Rolex mentre si trovava in viale Angelico, zona Prati-Trionfale. In quel caso il centrocampista reagì al tentativo messo in atto da due rapinatori e riuscì a farli desistere dai propri intenti facendoli scappare a mani vuote.