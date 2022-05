Slot machine e minimarket senza permessi: multe e chiusure

Proseguono i controlli nel territorio del VI Municipio, con gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che, ieri pomeriggio, hanno eseguito una serie di verifiche presso attività commerciali e pubblici esercizi in zona Finocchio e Colle Prenestino.

Le pattuglie hanno apposto i sigilli ad un minimarket per non aver ottemperato ad una determinazione del municipio territorialmente competente, che prevedeva la sospensione dell'attività per mancanza di titoli amministrativi.

Mentre per un'altra attività, a Colle Prenestino, sono scattate le sanzioni per un ammontare pari a 150 euro, in quanto all'interno sono state trovate in funzione le slot machine al di fuori delle fasce orarie consentite, secondo quanto stabilito da apposita ordinanza sindacale. I controlli sono avvenuti in collaborazione con la polizia di Stato del VI distretto Casilino.

Durante il servizio sono state controllate anche 100 persone e 56 veicoli. Due le sanzioni al Codice della Strada per un valore di 1.888 euro e una denuncia per "porto d’armi o oggetti atti ad offendere" nei confronti di un cittadino marocchino, quest’ultimo infatti aveva tentato di occultare agli agenti un coltello da cucina modificato.