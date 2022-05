Distrutte 43 slot machine irregolari

Oltre 40 slot machine irregolari trovate a Roma e provincia a partire dal 2005. Al via l'atto l’atto finale di un’attività di sequestro di apparecchi da intrattenimento irregolari, iniziata per alcuni addirittura nel 2005, e che ha dato luogo all’irrogazione di sanzioni di importi fino a 4mila euro per apparecchio e l’emissione di avvisi di accertamento per il recupero fiscale del cosidetto Preu (Prelievo erariale unico e tassazione della vincita).

I funzionari di agenzia dogane dell’ufficio dei monopoli per il Lazio sono infatti impegnati nelle attività di distruzione di ben 43 slot machine (di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 Tulps), originariamente posizionate in esercizi della città o della provincia di Roma, che finalmente sono state trasformate in rifiuti.

Compiendo gli atti conclusivi di operazioni di controllo e di sequestro pregresse, il personale di Adm ha proceduto alla distruzione dei congegni fuori legge, nel rispetto della normativa in materia di smaltimento di apparecchiature Raee.

Tale attività va ad aggiungersi a quella ordinaria di verifica nel settore dei giochi, da cui emergono irregolarità di sale videolottery e di sale scommesse, che testimonia l’impegno di agenzia dogane e monopoli nel garantire la legalità e nel promuovere il rispetto della normativa a tutela del gioco lecito.