Sbalzato dalla slittinovia del Monte Livata, 29enne gravissimo

Un ragazzo di 29 anni di Subiaco è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Gemelli dopo essere stato sbalzato a terra durante una discesa sulla slittinovia del Monte Livata.

Il giovane è salito a bordo dell’impianto - uno slittino che corre lungo binari fissi - da solo, ma nel bel mezzo della corsa, per motivi ancora da accertare, è stato sbalzato in aria ed è rovinato al suolo.

Immediatamente soccorso, è stato affidato prima al 118 e poi all’elisoccorso, fatto intervenire per un trasferimento più rapido in ospedale. Una volta arrivato al Gemelli è stato visitato e le sue condizioni sono state giudicate critiche, tanto da rendere necessario il ricovero in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono interventi i carabinieri della stazione di Subiaco, che hanno messo sotto sequestro l’impianto per consentire gli accertamenti. Dai primi rilievi non è risultata alcuna irregolarità né nella gestione né nella manutenzione, ma le indagini sono ancora in corso.