L'ipotesi dell'attacco hacker al sito del Comune di Roma

Il sospetto di un attacco hacker, il sito internet del Campidoglio che va e che viene, i tecnici al lavoro per ore alla ricerca di una soluzione e poi il ripristino. Il tutto nel giorno in cui le famiglie romane attendevano di consultare le graduatorie per l'accesso alla scuola d'infanzia 2023/2024. Il sito è stato off line per ore ufficialmente per "urgenti interventi di manutenzione straordinaria volti al miglioramento del servizio".

Il blocco del portale non è passato inosservato, tanto che qualcuno sta immaginando il rischio di un possibile attacco hacker. Sul caso è stata interessata anche la polizia postale, allertata proprio dall'amministrazione comunale, che sta facendo degli accertamenti per capire se dietro ai disservizi sul portale di Roma capitale, che sono durati per tutta la giornata, ci sia stata o no la mano di un 'pirata'.

In serata il sito è tornato consultabile, ma il sospetto rimane. Non sarebbe la prima volta che un sito internet di una azienda o di una istituzione italiana vengono messi nel mirino degli hacker. L'ultima grande ondata di attacchi informatici colpì il sito di Acea. Poi anche all'Agenzie delle Entrate, al sito di Ferrovie dello Stato e in passato anche alla Regione Lazio.