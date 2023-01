Un sit in per Emanuela Orlandi a Roma

Una locandina con i volti di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. Dalla parte opposta la foto di Emanuela Orlandi che suona il flauto. Sotto la frase: "Il silenzio li ha resi complici". È il manifesto diffuso sui social da Pietro Orlandi, fratello della cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno 1983 a Roma, che lancia un "sit-in per Emanuela Orlandi".

L'appuntamento è per il prossimo 14 gennaio, dalle 16.30 alle 18.30 a Largo Giovanni XXIII. "Noi non rinunceremo mai - scrive Pietro Orlandi - e continueremo fino alla fine a pretendere verità e giustizia , lo dobbiamo a Emanuela e a tutte le vittime della crudeltà umana". Poi, ancora, su Facebook: "Il silenzio è anche nel non voler collaborare, non voler aprire un'inchiesta interna, respingere le rogatorie internazionali per ascoltare alcuni prelati, non voler incontrarci nonostante diciamo che abbiamo nuovi elementi, dire che Emanuela sta in cielo (un modo delicato per dire è morta) nonostante dica che io spero sia viva".

Recentemente Pd, Azione e M5s hanno chiesto in Senato di aprire una commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sui casi riguardanti la scomparsa di Emanuela Orlandi, di Mirella Gregori e l'omicidio di Simonetta Cesaroni.