Il sindaco rincorre i ladri che scappano con le buste piene di spesa non pagata

Hanno oltrepassato le casse del supermercato con un gesto fulmineo. Con la scusa di andare a prendere il carrello all'esterno si sono però allontanati con le buste piene di spesa, non pagata. In fuga su un'auto nell'esercizio commerciale di Labico si trovava anche il sindaco del comune della provincia sud di Roma che dopo aver provato a rincorrerli si è dovuto arrendere e chiamare il 112. Il furto è stato messo a segno nella mattinata di lunedì 1 maggio al Conad della via Casilina.

Un furto rapido quello della coppia di ladri. Arrivati alle casse i due sono usciti di corsa. Fra i clienti come detto il primo cittadino Danilo Giovannoli che non è riuscito a fermare i due malviventi. Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Labico. Acquisite le immagini di videosorveglianza e ascoltati i testimoni la coppia di ladri è ricercata dai militari dell'arma della compagnia di Colleferro.