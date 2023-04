Simulano incidente e tentano la truffa dello specchietto

Hanno simulato un incidente e provato a estorcere denaro a un anziano, usando la truffa dello specchietto. I due, romani di 31 e 36 anni, sono stati bloccati dai carabinieri della sezione radiomobile di Ostia perché gravemente indiziati dei reati di tentata truffa in concorso e ricettazione.

I militari, in transito in via Federico Vianello, in zona Acilia, hanno notato i due indagati scendere dall'auto sulla quale viaggiavano per poi dirigersi verso un'altra auto con un 83enne alla guida e si sono avvicinati per capire cosa stesse accadendo. Dal racconto dell'anziano e dagli accertamenti effettuati sul posto, i carabinieri hanno ricostruito che i due stavano richiedendo un risarcimento in denaro per un finto danneggiamento subito allo specchietto retrovisore della loro auto.

I successivi accertamenti hanno permesso ai carabinieri di appurare che la vettura in uso ai due indagati era stata rubata. Al termine del rito direttissimo gli arresti sono stati convalidati e i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.