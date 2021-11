Scomparso da casa da cinque giorni, appello dei familiari per ritrovare Simone Buffone

L'ultimo ad aver parlato con Simone è stato un suo amico che lo ha chiamato per andarlo a prendere alla Borghesiana e riportarlo a casa a Tor Bella Monaca. Arrivato dove avevano appuntamento non lo ha però trovato. Era la sera dello scorso mercoledì 3 novembre e da allora del 28enne Simone Buffone non si hanno più tracce. Giorni di angoscia e preoccupazione con la mamma, il fratello, la sorella e gli amici del ragazzo che, dopo aver sporto denuncia ai carabinieri e cominciato le sue ricerche senza sosta notte e giorno, hanno lanciato un appello sui social per aiutarli a ritrovare il giovane sparito oramai da cinque giorni.

Ventotto anni, a lanciare l'appello tramite RomaToday è il fratello Angelo: "Lo stiamo cercando notte e giorno ma senza risultati. Simone vive a Tor Bella Monaca ma frequenta la Borghesiana dove ha la sua comitiva di amici". Proprio nel quartiere del VI Municipio delle Torri il 28enne è stato visto l'ultima volta. Una serata caratterizzata dalle forti piogge nel corso della quale un amico lo ha poi chiamato per andarlo a prendere e riportarlo a casa a Tor Bella Monaca. "Ma Simone alla Borghesiana non c'era e da allora il suo telefono è spento".

Con indosso dei jeans chiari ed una felpa larga nera con risvolti rossi, Simone Buffone ha due tatuaggi sul collo, uno con la scritta "Ivan" ed una piccola rosa con una ragnatella ed uno sulla mano con la scritta "Sophie" con vicino un diamante ed una evidente cisti sullo zigomo sinistro e problemi. Ha inotlre problemi a camminare a causa di un intervento subito all'anca in passato.

"Aiutatemi a trovare Simone - l'appello lanciato sui social dalla sorella - ci sono stati degli avvistamenti in varie zone Borghesiana, Finocchio, Giardinetti, Pantano Borghese, Casilina, Torre Angela, Centocelle e Tor Bella Monaca nelle ultime 24 ore. Questa è la ciste che ha sullo zigomo è un particolare importante. Ha un giacchetto con cappuccio nero Non è in possesso di documenti d'indetità. Chiediamo gentilmente a chiunque lo avvistasse di fargli una foto/video e mandarcela su WhatsApp in quanto ci stanno arrivando molte segnalazioni ma non riusciamo a capire realmente se sia lui. Rilancio un appello a tutti i miei contatti. Contattatemi in privato 3338786761".