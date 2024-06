Simone Borgese, la criminologa Bolzan: "Vittime come veicolo per scaricare il senso di fallimento"

“C’è un modus operandi con cui vengono compiute queste violenze, che comprende l’adescamento della persona. Un comportamento che potrebbe dipendere da una distorsione cognitiva. Nel senso che lui, in qualche modo, si giustifica”. A parlare è Flaminia Bolzan, psicologa e criminologa, riferendosi a Simone Borgese, il 39enne romano, accusato di aver abusato di una studentessa romana lo scorso 8 maggio alla Magliana Vecchia. Borgese era uscito dal carcere nel 2021 dopo aver scontato una pena di sette anni e sei mesi per aver rapinato e violentato una tassista nel 2015. Nel 2022, inoltre, è stato condannato a 2 anni e 10 con l'accusa di molestie sessuali su una 17enne all’interno di un ascensore a Roma. Con RomaToday, Bolzan prova a tracciare un ritratto psicologico di Borgese, in base alle informazioni finora emerse.

Il background familiare

Secondo Bolzan, uno dei primi elementi da cui bisogna partire è il background familiare: “Sua madre – spiega – ha raccontato che Borgese è cresciuto con un padre violento, alcolizzato, da cui si è separata per i continui maltrattamenti. Fin dall’infanzia, dunque, questa persona è cresciuta in un clima violento, caratterizzato dalla sopraffazione dell’uomo sulla donna. Il background potrebbe avere una valenza, perché in questi casi, si tende a replicare un modello. Inoltre, ha un matrimonio fallito, da cui ha avuto una figlia. Bisogna, dunque, cercare di capire quali sono le competenze sociali che Borgese ha sviluppato, ovvero le capacità di interagire positivamente con le persone. Aveva degli amici? Delle persone su cui fare affidamento? Considerata la sua vicenda personale, sempre in base alle informazioni su cui per adesso ci possiamo basare, è possibile che provi dei sentimenti di inadeguatezza e che cerchi di compensarli attraverso le violenze. E, in questo specifico tipo di situazione, il rischio di recidiva è elevato”. Sul rapporto con la figlia, poi, Bolzan sottolinea: “Sicuramente è importante indagarlo, ma non è detto che da questo potrebbero emergere spie di comportamenti deviati. Potrebbe anche essere un padre all’apparenza impeccabile”.

Cosa rappresenta la vittima

Un altro aspetto su cui concentrarsi, secondo Bolzan, per cercare di comprendere meglio il profilo di Borgese, è cosa rappresenti per lui la vittima “dalle prime informazioni emerge che in questo caso le vittime potrebbero essere state un veicolo per scaricare il senso di fallimento e la frustrazione. Il profilo, comunque, appare quello di uno stupratore seriale”. E, a questo proposito, la psicologa e criminologa spiega che gli stupratori seriali possono essere inseriti in una delle quattro tipologie, definite da Holmes, nel 1996, e stabilite in base alle motivazioni: “Parliamo di stupratore per compensazione; per rabbia; per potere e per sadismo” sottolinea Bolzan. Ovviamente per definire in quale tipologia possiamo inserire Borgese, è necessario un lavoro di approfondimento più ampio. Potremmo comunque trovarci davanti a una persona con un comportamento egosintonico, ovvero coerente con l’idea che ha di sé stesso e dunque non in grado di percepire il suo agire in rapporto alla gravità”.

Il fallimento della pena

Studiando i comportamenti di Borgese, inoltre, emerge un altro dato importante, ovvero il fallimento della pena, “che deve avere una funzione rieducativa – sottolinea Bolzan – che in questo caso ovviamente non c’è stata. Borgese è uscito dal carcere senza aver compreso il significato delle proprie azioni. Dunque non era ancora in grado di essere riabilitato dalla società, e il fatto che abbia compiuto altre violenze lo dimostra. Mi sorprende, inoltre, che dopo tre violenze per lui siano stati disposti gli arresti domiciliari. Sarà interessante capire il ragionamento giuridico che ha portato a questa decisione”.