Studentessa violentata a Magliana, l'arrestato è Simone Borgese. Nel 2015 lo stupro di una tassista

Uno stupratore recidivo. Uscito dal carcere nel 2021 dopo aver scontato una pena di sette anni e sei mesi di carcere. Porte del penitenziario che si erano aperte dopo aver rapinato e violentato una tassista nel 2015. In manette per il medesimo abuso è finito Simone Borgese, 39enne romano, accusato di aver abusato di una studentessa romana lo scorso 8 maggio alla Magliana Vecchia.

Violentatore seriale

Separato, con una figlia non ancora maggiorenne, Simone Borgese salì alla ribalta delle cronache romane e nazionali l'8 maggio del 2015 (stesso giorno e mese dell'ultima violenza sessuale) quando attirò in una trappola un'altra vittima, una tassista. In quel caso l'oggi 39enne si fece accompagnare dalla lavoratrice - a suo tempo 43 anni - in via della Piscina Gagliarda, nella zona di Piana del Sole, periferia Sud della Capitale dopo aver chiamato il taxi alle 7:30 del mattino ed esserci salito vicino all'hotel Ergife, sull'Aurelia.

Tassista violentata a Piana del Sole

Una volta fatto salire il cliente sul taxi la donna partì con la sua Dacia Lodgy in direzione di via della Muratella, nell'XI municipio Arvalia per poi farsi portare in una strada interrotta da alcuni blocchi di cemento che collegava prima della sua chiusura la zona di Piana del Sole a quella di Vignole attraverso un sottopasso dell’autostrada A12 Roma - Civitavecchia.

Rapinata e violentata

Una volta arrivata nella strada senza uscita, poco prima delle 8:00 del mattino, la donna si trovò davanti all'incubo. Borgese impugnò un coltello gelandole il sangue. Poi la rapinò del denaro che aveva con sé, costringendola successivamente a fare del sesso orale. Una volta ottenuto quello che voleva Borgese si dileguò rapidamente tra i campi circostanti lasciando la tassista nella strada isolata a due passi dall'A12.

Riconosciuto da un tassista

Una fuga durata 48 ore, a Borgese arrivarono gli investigatori della squadra mobile di Roma grazie alla preziosa testimonianza di un collega della tassista vittima dello stupro. L'uomo aveva riconosciuto nell'identikit reso noto dalla questura un passeggero che pochi giorni prima aveva accompagnato a Ponte Galeria-Piana del Sole, dove viveva il nonno di Borgese, la stessa zona dove era stato consumato lo stupro. Il tassista raccontò agli investigatori che Borgese arrivato a destinazione spiegò di non avere i soldi per pagare la corsa ma, a garanzia del futuro pagamento, fornì il numero del suo cellulare. Un elemento che poi è risultato fatale allo stupratore: dal numero di cellulare dato dal tassista gli inquirenti iniziarono le verifiche che portarono all'identificazione e all'arresto di Borgese. Interrogato l'uomo confessò poi lo stupro parlando di un "raptus".

Condannato a sette anni di carcere

Simone Borgese venne poi condannato nel 2015 a sette anni e sei mesi di reclusione dai giudici della V sezione penale del tribunale di Roma. Accusato di lesioni, violenza sessuale e rapina, venne anche condannato al risarcimento di 30 mila euro a favore della vittima di diecimila euro al Comune di Roma. Nei suoi confronti il pm Eugenio Albamonte aveva sollecitato una condanna a 7 anni di reclusione. Borgese confessò subito lo stupro dopo essere stato trovato e nel corso dell'interrogatorio di garanzia si dichiarò colpevole e attribuì il suo gesto ad un "raptus" che gli aveva "rovinato la vita".

Studentessa vittima di violenza sessuale

Scontata la pena Simone Borgese era uscito dal carcere nel 2021. A distanza di tre anni dalla scarcerazione per l'oggi 39enne si sono aperte nuovamente le porte del carcere. Come accaduto nel 2015 anche in questo caso la vittima, una studentessa romana di 26 anni, è stata attirata in trappola con un inganno. Avvicinata alla fermata del bus di via della Magliana, la mattina dello scorso 8 maggio la giovane è stata attirata in un tranello con la scusa di avere delle informazioni stradali. Convita a salire sulla sua auto l'ha portata vicino a via delle Vigne e - dopo averle di fatto sequestrato lo smartphone - ha abusato di lei per poi riportarla in zona Villa Bonelli. Sporta denuncia, la 26enne lo ha poi riconosciuto in alcune foto segnaletiche permettendo agli investigatori del VII distretto San Giovanni di rintracciarlo e arrestarlo. Un violentatore recidivo.