Ex ballerino di Amici vittima di un'aggressione omofoba a Roma

Prima è stato insultato e poi picchiato, preso a pugni. La sua "colpa", secondo l'aggressore, quella di essere gay. Vittima di un'aggressione omofoba a Roma Simone Baroni, ex concorrente e ballerino della scuola di Amici durante l'edizione 14, nel 2015. Nella notte tra il 15 e il 16 gennaio, Baroni ha raccontato di essere stato aggredito denunciando il fatto prima sui social e poi alla stazione dei carabinieri di San Giovanni lo scorso 18 gennaio.

Oggi coreografo, Simone sta bene: "Ho subito un'aggressione omofoba senza alcuna ragione, ho i video e domani andrò a denunciare per raccogliere anche i video delle camere della zona", ha scritto in una storia su Instagram. Il ballerino ha mostrato anche le foto del suo labbro gonfio.

"Ho preso due cartoni in faccia senza motivo alcuno", racconta: "Sono stato accerchiato da 5/6 ragazzi mentre ero con il mio compagno. Abbiamo salutato due amiche e poi mi hanno urlato 'non lo vedi che è un fr*cio'. Queste cose non devono passare, non per me, perché so difendermi, perché infatti sono venuti a scusarsi (inutilmente), ma per chi a differenza mia non avrebbe avuto (anche giustamente, erano tanti) la forza ed il coraggio di ribellarsi. In un paese dove il Ddl Zan è una legge inutile, superflua, mi vergogno".

Stando a quanto emerso in fase di denuncia, il giovane sarebbe stato aggredito a pochi metri da un bar in piazza San Giovanni. Lui stava tornando alla sua automobile, quando il branco lo ha insultato. Poi, non contento, uno di quei giovani è andato contro di lui e lo ha colpito in pieno volto. Simone Baroni avrebbe anche filmato con il cellulare i propri aggressori. Video consegnati ai carabinieri.