Simona Cardone morta sulla Laurentina, la mobilitazione per salvare i suoi animali

Una mobilitazione per aiutare gli animali di Simona Cardone, la donna di 67 anni morta nel drammatico incidente stradale avvenuto sulla Laurentina sabato 1 luglio.

L’appello per i due cani e i gatti di Cardone, che ha dedicato gran parte della sua vita ad aiutare gli animali, è partito inizialmente sulle chat e si è poi diffuso a macchia d’olio sui social, dove è stata creata un’apposita pagina Facebook chiamata “Salviamo gli animali lasciati da Simona”. È qui che le volontarie Alessia, Francesca e Michela condividono foto e presentazione dei cani e dei gatti di Cardone, corredate da descrizione.

“Simona è stata uccisa a Roma da un'auto, lasciando soli i suoi tesori preziosi - spiegano - Due cagnoline e svariati gatti che aveva salvato e cui dedicava la sua vita. Una donna buona, generosa, pronta a salvare e accudire, nel cui ricordo dobbiamo ad ogni costo salvare i suoi animali. La pagina servirà ai loro appelli: Vi chiediamo di condividere o aprire la vostra casa se potete accoglierne almeno uno. Non possiamo lasciarli soli”.

L'incidente in cui è morta Simona Cardone

Proseguono, intanto, le indagini sull’incidente in cui ha perso la vita la donna, che viveva proprio in zona Laurentina e che accudiva anche diverse colonie feline. Simona Cardone è morta mentre percorreva la via Laurentina a bordo della sua Lancia Y: un suv Tesla guidata da un ragazzo di 20 anni ha invaso la sua corsia, forse a causa dell’alta velocità.

Un urto violentissimo, che non ha lasciato scampo alla 67enne, morta sul colpo. Il ventenne è stato sottoposto ad accertamenti ed è risultato negativo all’assunzione di droga o alcol. Con lui viaggiavano altri quattro ragazzi, due amici e due amiche. Gli agenti della polizia locale stanno cercando di accertare a quale velocità effettivamente andasse l’auto al momento dell’impatto, e se il giovane fosse al telefono nel momento in cui ha invaso la corsia opposta, andando a sbattere contro l’utilitaria di Cardone.