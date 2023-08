Scomparsa da Genzano, allarme per Simona Baglivo: "Ha bisogno dei suoi farmaci"

Vanno avanti ormai da cinque giorni le ricerche di Simona Baglivo, 38 anni, che il pomeriggio del 16 agosto si è allontanata dalla clinica psichiatrica Von Siebenthal di Genzano facendo perdere le sue tracce.

Baglivo al momento della scomparsa infossava una canottiera a righe bianche e blu, jeans scusi, scarpe da ginnastica nere e una borsa a tracolla nera. A dare l’allarme è stata la struttura stessa, che quando ha registrato la scomparsa ha chiamato i carabinieri e avvisato l’amministratrice di sostegno della donna. La preoccupazione riguarda in particolare la terapia farmacologia, che Baglivo non sta assumendo ormai da diversi giorni.

La donna, conferma Gaia Pensieri del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv, in passato era già stata al centro di fughe, che in alcuni casi si erano conclusi anche in altre regioni. Le ricerche si stanno quindi concentrando non soltanto su Roma e provincia, ma anche in Campania. Chiunque abbia informazioni su Baglivo può chiamare il 112 o il Csrs Odv al telefono 3881894493