Tragedia in crociera: 35enne accusa malore e muore dopo aver fatto proposta di matrimonio

Una storia tragica. Silvio Maisti, 35 anni, è morto dopo aver accusato un malore sulla nave da crociera. La stessa sulla quale aveva fatto la proposta di matrimonio alla sua Valentina.

Secondo quanto appreso, l'uomo era in crociera nel mar Mediterraneo con la compagna e con alcuni familiari. Un viaggio atteso in cui aveva fatto la promessa di matrimonio con tanto di consegna dell'anello a Valentina, la donna con quale conviveva da tempo e con la quale erano diventati genitori di un bimbo. Nella mattinata del 30 aprile, però, con la nave che stava in mare aperto si è consumato il dramma e la nave è rientrata a Civitavecchia.

L'uomo si sarebbe sentito male mentre ancora era nel letto. La donna ha fatto di tutto per salvarlo chiedendo aiuto ai vicini di cabina e al personale di bordo. Purtroppo, però, nessuno è riuscito a salvarlo. Silvio Maisti, originario di Palestrina, è morto a bordo.

Secondo i familiari, come riporta FrosinoneToday, ci sarebbero stati ritardi nei soccorsi. Nel frattempo in tanti hanno commentato la notizia sui social. "Ancora non ci credo, ancora non realizzo. Non te lo meritavi proprio adesso che avevi raggiunto l'apice della felicità grazie alla tua famiglia che hai tanto desiderato. Mi mancherai Silvé. Sarai sempre nel mio cuore. Fai buon viaggio, riposa in pace cuggi. Un abbraccio forte a tutta la tua famiglia", il post della cugina.

"Ho avuto il piacere di conoscerti tanti anni fa, quante ne avevamo combinate insieme. Ho solo bei ricordi di te, eri un ragazzo dal cuore immenso, condoglianze alla famiglia, un abbraccio Silvio", il messaggio di Nicola.