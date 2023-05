"Signore, ha la ruota bucata". Distrae anziano e lo deruba

"Signore, ha la ruota bucata". Una scusa per distrarre la vittima, un anziano, e poi derubarla. È quanto successo in via Prenestina. I carabinieri di Centocelle stavano pattugliando la zona quando hanno notato un uomo che correva e che veniva inseguito da un anziano. Insospettiti dalla situazione hanno deciso di fermare l'uomo in fuga per meglio appurare cosa stesse accadendo.

L'inseguitore ha presentato regolare denuncia querela, raccontando che un 35enne georgiano, poco prima e dopo averlo distratto utilizzando lo stratagemma della "falsa ruota bucata", si era impossessato di una borsa e del denaro che aveva lasciato sul sedile della sua vettura. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima mentre l'uomo fermato è stato arrestato e condotto in caserma ed è gravemente indiziato del reato di furto aggravato.

Altri arresti

I controlli sono continuati anche in altre zone di Roma. In poche ore, presso la fermata della metropolitana termini i carabinieri sono riusciti ad arrestare due persone. Nel primo caso i militari hanno arrestato un cittadino romeno di 48 anni mentre era intento ad asportare il portafogli dalla tasca posteriore di un turista parigino, in attesa dell’arrivo del convoglio sulla banchina. Condotto in caserma il 48 enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Mentre nel secondo caso, i carabinieri di viale Eritrea hanno sorpreso un 30enne romeno, già noto alle forze dell’ordine, che aveva appena asportato con destrezza il telefono a un turista italiano. Scoperto dai militari che lo stavano osservando, il 30enne per sottrarsi al controllo, ha opposto resistenza. Restituito il telefono, l’uomo è stato condotto in caserma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.