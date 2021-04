Pigneto: acquista sigarette per centinaia di euro con carte di credito rubate

Entrava e usciva da una tabaccheria al Pigneto con fare circospetto, al punto da attirare l'attenzione di una pattuglia della Polizia Locale, che stava eseguendo controlli mirati a contrasto del degrado e a tutela dei residenti della zona.

Comportamento che ha allertato gli agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) diretti dal Vice Comandante Stefano Napoli che hanno deciso di fugare i loro sospetti seguendo l'uomo, un cittadino senegalese di 40 anni, all'interno dell'esercizio commerciale.

Da lì la scoperta: l’uomo, tramite alcune carte di credito intestate ad altre persone, effettuava acquisti di pacchetti di sigarette e articoli di tabaccheria. Alla richiesta di spiegazioni da parte degli operanti, il quarantenne ha iniziato a opporre resistenza ed è stato arrestato.

Da ulteriori accertamenti è emerso che l'arrestato, con vari precedenti per ricettazione spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, aveva effettuato acquisti per centinaia di euro, perlopiù di articoli per fumatori e dolciumi. Rintracciati anche gli intestatari delle carte rubate, i quali hanno tenuto a ringraziare gli agenti per il ritrovamento. Il 40enne è stato arrestato con le accuse di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.