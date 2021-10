Sigarette dall'est Europa, così volevano vendere 2200 pacchetti di "bionde" senza permessi

Volevano portare a Roma sigarette di contrabbando, dall'est Europa. Grazie anche a un'accurata analisi di rischio nell'ambito del servizio di controllo viaggiatori, basata sull'incrocio delle informazioni presenti nelle banche dati disponibili, i funzionari dell'agenti della Dogane e i militari della Guardia di Finanza, hanno impedito l'introduzione nel territorio nazionale dell’equivalente di 2.243 pacchetti di sigarette illegali.

Nello specifico, i tabacchi illeciti sono stati rinvenuti abilmente occultati all'interno dei bagagli al seguito di due passeggeri di nazionalità lettone e di un passeggero di nazionalità moldava, i quali sono stati denunciati a piede libero. Le sigarette illegali, sequestrate perché prive del contrassegno di Stato, ammontavano complessivamente a 44,860 chili e riportavano sia marchi normalmente in consumo nel territorio nazionale (Marlboro, Winston e L&M), sia marchi cosdietto "cheap white" (Regina, Fast, D&B, Golden Virginia, Amber Leaf) che non possono essere venduti in Italia.