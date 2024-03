San Lorenzo: in auto con le sigarette elettroniche dello sballo

Sigarette elettroniche dello sballo, con un contenuto di thc (il principio attivo della cannabis) superiore a quello consentito dai limiti di legge. Nell'auto anche "fumo" ed "erba", costate l'arresto a un 21enne romano fermato per un controllo stradale nella zona dello scalo di San Lorenzo.

Nella circostanza, in largo Passamonti, i carabinieri della stazione San Lorenzo, impegnati in un posto di controllo hanno intimato l’alt all’autovettura condotta dal 21enne che, durante le fasi di identificazione ha assunto un atteggiamento nervoso. La cosa ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso di approfondire il controllo ed è emerso che il 21enne era alla guida del veicolo senza la patente di guida, poiché mai conseguita e oltre a ciò il veicolo era scoperto della prevista copertura assicurativa, per cui il giovane è stato contravvenzionato per le previste violazioni al Codice della Strada.

La successiva perquisizione veicolare, ha inoltre consentito ai militari di rinvenire e sequestrare 2 involucri di hashish, circa 50 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento, 12 sigarette elettroniche del tipo usa e getta contenenti Thc superiore ai limiti consentiti dalla legge, 250 euro ritenuti il provento della pregressa attività di spaccio, nonché un borsello con all’interno documenti personali risultati intestati a un’altra persona e oggetto di furto.

Per questo motivo, il 21enne è stato arrestato e condotto presso le aule di piazzale Clodio, dove il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto è disposto per lui la misura dell’obbligo di presentazione in caserma.