Sigarette di contrabbando, sequestrati 6mila pacchetti di "bionde"

Contrabbando di "bionde" alle porte di Roma dove i carabinieri hanno sequestrato 6mila pacchetti di sigarette. Il maxi sequestro nella zona industriale di Pomezia dove i militari dell'arma hanno poi denunciato una donna romana di 51 anni.

Il maxi sequestro da parte dei carabinieri della compagnia di Pomezia che nella serata di domenica hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune della provincia romana ed in alcune zone del IX municipio di Roma, finalizzato, in particolare, al contrasto dei reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

Nel corso dell’attività svolta a Pomezia, gli uomini dell'Arma hanno denunciato a piede libero una donna romana di 51 anni, accusata di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. La 51enne è stata individuata a seguito di un controllo scattato nella zona industriale di Pomezia da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile che, all’interno di un capannone di cui era locataria, hanno rinvenuto 6.000 pacchetti di sigarette sprovvisti del marchio del Monopolio di Stato.

Durante il servizio di controllo, i militari hanno controllato, complessivamente, 162 persone e 90 veicoli in transito sul territorio di competenza.