Sicurezza sul lavoro, blitz dei carabinieri nei cantieri: multe per 55 mila euro

Basta morti sul lavoro. Dopo l'iniziativa della regione per implementare la sicurezza sui posti lavorativi, le forze dell'ordine hanno iniziato le prime verifiche. Ieri mattina, i carabinieri dei Tor Bella Monaca, i militari della stazione forestale di Roma e quelli del nucleo ispettorato del lavoro di Roma, hanno eseguito una serie di verifiche nel settore edile presso diverse ditte della zona.

Quattro le persone, 55.000 gli euro di multe elevate. Un 44enne e una 56enne italiani, rispettivamente coordinatore per la sicurezza di una ditta e committente dei lavori, sono stati denunciati poiché non vigilavano correttamente l’esecuzione dei lavori. L'uomo è stato sanzionato per 7.862euro e la donna per 5.896 euro.

I carabinieri hanno anche deferito all'autorità giudiziaria un 47enne italiano, legale rappresentante di una ditta affidataria dei lavori, per non aver redatto il piano operativo di sicurezza, per non aver verificato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, per non aver valutato i rischi connessi all'attività di cantiere, per non aver fatto adeguato ricorso alla segnaletica di sicurezza da cantiere e perché i ponteggi non erano allestiti secondo quanto previsto dalle condizioni di sicurezza previste. Il 47enne è stato anche sanzionato per un totale di 29.482 euro.

Invece, un 55enne albanese, in qualità di legale rappresentante della ditta esecutrice è stato denunciato per non aver redatto il piano operativo di sicurezza e poiché adoperava attrezzatura da lavoro (nello specifico una carrucola per il sollevamento dei materiali) che non erano conforme alla direttiva comunitarie e che non risultava adeguatamente fissata.

Anche lui è stato sanzionato dai carabinieri per un totale di 15.724 euro. Infine, i carabinieri hanno sanzionato anche il titolare della ditta, per complessivi 3.600 euro, per aver impiegato un lavoratore in nero.