Sicurezza stradale a Roma: le priorità vere e i limiti di velocità impossibili da rispettare

Dopo la morte di Francesco Valdiserri, investito mentre si trovava sul marciapiede in via Cristoforo Colombo, su alcuni mezzi di informazione è iniziata una giusta battaglia per la sicurezza stradale a Roma. In particolare il Corriere ogni giorno prende in esame una strada o un quartiere e approfondisce i rischi per pedoni e automobilisti. Francesco era figlio di due giornalisti del quotidiano e la redazione non è rimasta indifferente alla tragedia dei colleghi. In molti, Corriere compreso, puntano il dito sul mancato rispetto dei limiti di velocità e sulla scarsa quantità di controlli ma il rischio è perdere di vista i veri problemi e non centrare le soluzioni.

La velocità eccessiva certamente preoccupa, ma deve realmente essere eccessiva rispetto a limiti ragionevoli e non sempre è così. Sulla via Salaria, nel tratto compreso tra via dei Prati Fiscali e il Gra, i cartelli impongono di marciare a massimo 30km/h ma si tratta di un limite imposto nel 2017 quando l’asfalto era un colabrodo. Da allora il manto stradale è stato totalmente rifatto eppure il limite irragionevole persiste e nessuno lo rispetta. Stessa cosa sulla Colombo nella parte tra il centro e l’Eur dove non si potrebbe procedere a più di 30km/h sebbene il problema delle radici emergenti dei pini sia stato risolto e la strada è in buone condizioni. Stesso limite sulla via Tiburtina, nel tratto interessato dall’eterno cantiere tra Ponte Mammolo e il Gra. Anche in questo caso nessuno rispetta i 30Km/h perché creerebbe ulteriore intralcio ad un traffico già caotico.

Titolare, come fosse una notizia, che auto e moto marciano oltre un limite oggettivamente irragionevole devia dai veri problemi che sono altri a partire dalla conformazione delle strade: carreggiate troppo larghe consentono la sosta in doppia fila e questa riduce notevolmente la visibilità nei confronti di chi attraversa. Incroci concepiti in maniera da permettere di parcheggiare laddove sarebbe vietato impediscono all’automobilista di vedere chi sopraggiunge e lo costringono a sporgersi sulla strada. Sarebbe indispensabile un’ordinanza comunale che imponesse ogni volta che si apre un cantiere stradale, di stringere le carreggiate e realizzare le cosiddette “orecchie” agli angoli.

Altro tema sottovalutato dai più e invece di cruciale importanza riguarda gli attraversamenti pedonali che a Roma sono di diverse tipologie, ingenerando confusione nel pedone e in chi è alla guida di un veicolo. Ci sono quelli con segnaletica verticale a ponte (ad esempio via Campi Sportivi), quelli rialzati con le strisce gialle (in VII Municipio), quelli con le barriere che delimitano il passaggio, quelli con le luci nell’asfalto (via Amba Aradam) e soprattutto quelli a lunga campata che collegano un capo e l’altro di una strada con distanze impossibili.

Per esempio in piazza Mazzini il pedone che inizia l’attraversamento impiegherà molto tempo per percorre i trenta metri di zebre col rischio concreto che nel frattempo sopraggiunga un veicolo che non si fermerà. Gli attraversamenti richiedono maggiore uniformità e una distanza massima da un marciapiede all’altro di 12 metri.

C’è poi la caratteristica tutta romana dei marciapiedi ingombri di venditori ambulanti e bancarelle che costringono il pedone a scendere in strada e camminare rasente al traffico.

In tutto questo caos, nella capitale è poco frequente vedere un veicolo che dà la precedenza ai pedoni sebbene questi si trovino sulle strisce ed è ancora più raro prendere la multa per il mancato rispetto dell’articolo 191 del Codice della Strada che disciplina il comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni. Dal canto loro i pedoni devono diventare consapevoli del rispetto delle regole e non sempre è così. Nel 2019 fece discutere una ricerca di Aci su 2.236 incidenti a Roma nei quali erano rimasti coinvolti pedoni: in ben 568 casi era stata accertata la responsabilità del pedone stesso mentre in altri 1.249 la colpa era risultata imprecisata, attribuendo dunque le cause del sinistro non solo all’automobilista.

Ognuno deve fare la sua parte, gli automobilisti, i motociclisti, i pedoni e le istituzioni adottando criteri europei in ogni scelta. Concentrarsi su limiti di velocità stupidi non aiuta a trovare le vere cause. Se a Roma si muore troppo nessuno può considerarsi innocente.