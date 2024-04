Vertice a Roma dopo l'attacco ad Israele, il prefetto: "Misure sicurezza già molto alte"

"Stiamo lavorando per fare bene, per garantire la sicurezza e la percezione di sicurezza". È quanto riferito dal prefetto di Roma Lamberto Giannini al termine del tavolo del comitato dell'ordine provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dopo l'attacco dell'Iran contro Israele. "È stato un incontro per testare le misure di sicurezza che sono già molto alte. C'è la massima attenzione. I servizi (vigilanza e sicurezza ndr) da quando è iniziata la crisi in Medio Oriente sono già molto alti, ma era bene fare il punto", le parole di Giannini alla stampa al termine dell'incontro tenuto a palazzo Valentini. Al tavolo erano presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della comunità ebraica di Roma Victor Fadlun.

Vertice a Roma dopo l'attacco a Israele

Alla domanda su possibili innalzamenti delle misure di sicurezza Lamberto Giannini ha risposto: "Mi sono occupato di antiterrorismo, a Roma e in Italia c'è sempre tantissima attenzione". Luoghi più sensibili? da quelli di culto, al ghetto, alle stazioni? "Quando parlo di attenzione - ha detto ancora ai giornalisti il prefetto - parlo di tutto il contesto. Con la Comunità ebraica c'è uno scambio informativo continuo". "Stiamo lavorando per fare bene - ha concluso - per garantire la sicurezza e la percezione di sicurezza".

Massimo livello di allerta da ottobre

A vigilare su quanto sta accadendo il Viminale. “L'attacco sferrato dall'Iran a Israele non muta le condizioni di sicurezza in Italia già innalzata al massimo livello di allerta a ottobre scorso, dopo l'aggressione di Hamas che ha riacceso la crisi in Medio Oriente - ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che dopo l'attacco del 7 ottobre scorso - ha chiesto ai prefetti di aggiornare continuamente la lista degli obiettivi sensibili".

250 obiettivi sensibili

"L'attacco sferrato dall'Iran contro Israele non muta le condizioni di sicurezza in Italia, "già innalzata al massimo livello di allerta a ottobre scorso", dopo l'aggressione di Hamas che ha riacceso la crisi in Medio Oriente. Quindi fari accesi e presidi attivati, in Italia, su tutti gli obiettivi sensibili, "circa 250", a partire "dalle sedi religiose e dalle rappresentanze culturali dei Paesi più esposti alle tensioni in atto", spiegano fonti del ministero dell’Interno all’Adnkronos.

Il messaggio di Papa Francesco

Crisi in Medio Oriente che ha trovato anche il messaggio di Papa Francesco: "Nessuno deve minacciare l'esistenza altrui - le parole del Pontefice dal balcone di piazza San Pietro in occasione dell'Angelus domenicale -, le nazioni si schierino invece dalla parte della pace e aiutino gli israeliani e i palestinesi a vivere in due Stati, fianco a fianco, in sicurezza, come è loro profondo e lecito desiderio, ed è un loro diritto. Due stati, vicini".

Meloni convoca il G7

"Il Governo italiano ribadisce la condanna agli attacchi iraniani contro Israele. La presidenza italiana del G7 ha organizzato per il primo pomeriggio di oggi (14 aprile ndr) una conferenza in collegamento a livello dei leader. Esprimiamo forte preoccupazione per una destabilizzazione ulteriore della regione e continuiamo a lavorare per evitarla". Il messaggio della premier Giorgia Meloni su Twitter.

Le parole del ministro degli Esteri

"Mi auguro che il governo israeliano adotti la regola della prudenza, mi auguro che non ci sia nessun contrattacco al contrattacco - ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Rtl 102.5 - È positivo che l'attacco iraniano sia concluso. È stato bloccato dalla reazione di Israele con il sostegno degli alleati", ha poi affermato sottolineando come al momento non ci sia "nessun rischio per gli italiani". Ovviamente, ha aggiunto, "si tratta di un atto, quello dell'attacco da condannare assolutamente. Ora bisogna che tutti quanti usino la prudenza. Il nostro obiettivo come governo italiano che presiede il G7 è fare di tutto per evitare l'escalation. Dobbiamo fare di tutto perché i contendenti siano più ragionevole.".