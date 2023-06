Il mistero di Sibora Gagani: "Il suo corpo trovato murato in un appartamento"

Dalla Spagna sono sicuri: il corpo ritrovato dalla polizia murato e nascosto in una intercapedine di un appartamento di Torremolinos, in Andalusia, è di Sibora Gagani, la 22enne originaria di Nettuno scomparsa nel 2014 dalla città iberica della provincia di Malaga dove si era trasferita a suo tempo con il fidanzato. Una svolta nelle indagini del mistero della giovane di origine albanesi e nazionalità italiana di cui si erano perse misteriosamente le tracce quasi dieci anni fa. Nonostante gli appelli disperati lanciati dalla madre della ragazza nel corso degli anni, della giovane si erano perse completamente le tracce. Oggi la notizia dai media spagnoli: "Il corpo di Sibora Gagani, scomparsa a Torremolinos nel 2014, viene ritrovato murato nell'appartamento che condivideva con Marco R., suo ex compagno".

"La polizia di Stato ha localizzato questo martedì il corpo di Sibora Gagani - si legge nelle stesso lancio d'agenzia pubblicato su Publico, Niusdiario e la Opinion de Malaga - la giovane donna di origine albanese e nazionalità italiana scomparsa nel 2014, nell'appartamento che condivideva a Torremolinos (Málaga) con Marco R., il presunto autore dell'omicidio di Paula",

Le stesse fonti dalla Spagna scrivono che dopo il suo arresto per la morte dell'ex compagna Marco R. "ha confessato di aver ucciso e murato Gagani dopo aver visto un'immagine di lei su una bacheca nelle stazioni di polizia, e ha commentato di aver usato l'acido per far sparire il corpo". Le stesse fonti hanno indicato "che gli agenti hanno trovato i resti di Gagani in un sacco della spazzatura dietro un muro dell'appartamento di Torremolinos, situato in via García de la Serna, a pochi metri dalla Polizia Locale e dal Municipio, dove la giovane donna ha vissuto con il detenuto fino a pochi giorni prima della sua scomparsa".

Il corpo, aggiungono le stesse fonti, si trovava nascosto in una cassa di legno, nascosta tra due pareti. La salma è stata presa in carico dall'Istituto di Medicina Legale della zona per autopsia e identificazione. Marco G. R. è stato arrestato sempre a Torremolinos lo scorso 17 maggio, dopo esser scappato dall'appartamento in cui viveva con Paula, 28enne spagnola trovata morta la mattina stessa con diverse ferite d'arma da taglio sul corpo. Già in manette, l'uomo ha confessato informalmente ad alcuni agenti di aver ucciso nove anni fa la sua ex Sibora Gagani, murandone il corpo nell'abitazione in cui la coppia conviveva. Nonostante abbia ritrattato questa versione dei fatti in sede di interrogatorio ufficiale, gli inquirenti non hanno abbandonato la pista da lui stesso indicata per trovare la giovane, di cui non si era più saputo nulla dal 2014: dopo alcuni tentativi, il ritrovamento di quello che potrebbe essere il cadavere di Gagani è avvenuto nella giornata di ieri.

I resti della 22enne sono stati inviati all'Istituto di Medicina Legale di Malaga per confermare che appartengano alla giovane scomparsa attraverso il test del Dna. "La polizia ha perquisito in diverse occasioni l'appartamento di Torremolinos, dove attualmente risiedono altri inquilini, che hanno sempre collaborato con gli agenti. Sibora Gagani si è trasferita con Marco R. in Costa del Sol nel 2011 ed è scomparsa il 7 luglio 2014, poco dopo aver interrotto la sua relazione con lui, data in quanto la sua famiglia, che risiede in Italia, non sapeva dove si trovasse. Le indagini sulla scomparsa di Gagani sono riprese solo pochi giorni fa, dopo che Marco R. è stato arrestato per l'omicidio a coltellate dell'ex compagna Paula, 28 anni, in un'altra casa di Torremolinos. Dopo aver appreso questa notizia, i parenti di Sibora sospettarono che avesse qualcosa a che fare con la sua scomparsa, come alla fine avvenne. La Questura è venuta a chiedere nel 2015 la collaborazione dei cittadini per localizzarlo e l'associazione SOS Scomparsi ha diffuso la sua immagine per cercare di localizzare Sibora".

L'ultimo appello della mamma di Sibora a Chi l'ha visto?

Scomparsa di Sibora Gagani che era risalita alla ribalta delle cronache dopo l'arresto per omicidio dell'allora fidanzato della giovane. Era stata la mamma della 22enne davanti alle telecamere della trasmissione della Rai a spiegare di essere molto arrabbiata perché dopo l'accaduto aveva denunciato più volte il fidanzato della giovane senza però essere ascoltata dalle autorità competenti. Pare che la Gagani volesse lasciare Romeo e per questo l'avesse accoltellata, questo è quanto diceva la madre Elisabetta che a Chi l'ha visto? concludeva di non aver più speranze di ritrovare la figlia in vita: "Penso che mia figlia al 99% sia morta, ma spero che sia riuscita a scappare da quel killer".