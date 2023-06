Sibora Gagani, è suo il corpo ritrovato in Spagna. La conferma dal Dna

Il corpo trovato in una intercapedine di un appartamento di Torremolinos in Spagna è di Sibora Gagani. La conferma è arrivata dal test del Dna disposto sui resti della ragazza di Nettuno scomparsa nel 2014 nella città iberica dell'Andalusia. Come scrive La Opinion de Malaga secondo fonti vicine alle indagini, il profilo genetico predisposto dalla polizia italiana con i campioni biologici della madre di Sibora è arrivato mercoledì alla stazione generale della polizia scientifica di Madrid, i cui agenti hanno confermato la corrispondenza tra il Dna di entrambi. Nonostante tutto indicasse che si trattasse della giovane di origine albanese, questo passaggio si è reso necessario per proseguire con tutte le garanzie dell'indagine giudiziaria.

Nonostante gli appelli disperati lanciati dalla madre della ragazza nel corso degli anni, della giovane si erano perse completamente le tracce da quasi 10 anni, da quando il compagno dell'allora 22enne, Marco R., anche lui di Nettuno, ne aveva denunciato la misteriosa scomparsa. La svolta lo scorso 7 giugno quando il corpo di una donna venne ritrovato murato nell'appartamento spagnolo che condivideva a suo tempo con il compagno italiano.

Era stato lo stesso Marco R. che, dopo essere stato arrestato il 27 maggio per aver accoltellato un'altra donna, la sua ex compagna Paula, a confessare di aver ucciso e murato Sibora Gagani quasi un decennio fa. Lo ha raccontato nei commissariati quando ha visto su un tabellone l'immagine della giovane. "È sepolta nella soffitta dove vivevo con lei", ha detto agli agenti di polizia. Ha poi raccontato di aver usato dell'acido per far sparire il corpo e di averlo murato, come ha spiegato il delegato del governo in Andalusia, Pedro Fernández. Il presunto autore dei fatti non ha successivamente ratificato le sue parole nella sua dichiarazione formale davanti alla polizia o al tribunale istruttorio numero 3 di Torremolinos, ma il giudice ha aperto il procedimento e ha disposto le perquisizioni domiciliari in un caso che è sotto segreto sommario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da qui i successivi accertamenti della polizia iberica. In particolare degli agenti dell'Unità specializzata in crimini violenti della polizia nazionale che hanno ispezionato l'appartamento in cui il presunto assassino e la vittima vivevano insieme nel 2014, un attico situato nel quartiere El Calvario di Torremolinos. Gli agenti hanno utilizzato un sistema a raggi X e si sono concentrati su una stanza dove sembrava esserci un disturbo nella costruzione di una delle pareti. Poi hanno demolito il muro e, quando hanno aperto il coperchio della cassa, i poliziotti hanno scoperto che l'interno era pieno di calce. Sul mucchio c'era una borsa con un coltello con tracce di sangue rappreso. Sotto, un sacco a pelo con un corpo avvolto in sacchetti di plastica. Intorno c'erano diversi oggetti che, si crede, appartenessero alla vittima. Anche un mazzo di fiori sul busto della vittima. Subito dopo è stata estratta la salma, che è stata trasferita all'istituto di medicina legale (Iml) per l'autopsia e l'identificazione. Lo scorso mercoledì la conferma dai test del Dna, il corpo è quello di Sibora.

Come si legge ancora su La Opinion de Malaga, fonti giudiziarie hanno spiegato che le denunce che provano l'identità di Sibora sono già state inviate al tribunale per la violenza di genere che ha assunto le indagini poiché la polizia di Stato ha collegato i due reati (l'assassino di Sibora e l'omicidio di Paula).

"Sibora Gagani: Il test Dna conferma, è suo il corpo trovato dalla polizia spagnola murato in un appartamento a Torremolinos, la città dove la giovane donna di Nettuno è scomparsa nel 2014. Dopo l’arresto per l’omicidio della nuova compagna, l’ex fidanzato aveva confessato di aver ucciso anche lei, sciogliendo il corpo nell’acido, ma poi aveva ritrattato. Condoglianze alla mamma e ai familiari, che hanno sperato fino all’ultimo di ritrovarla", si legge su Chi l'ha Visto? che si è occupata del caso intervistando la mamma di Sibora. "

"Il test del DNA ha confermato che il corpo ritrovato murato in un appartamento in Spagna lo scorso 6 giugno dalla Polizia Spagnola è di Sibora Gagani, la ragazza italo-albanese di 22 anni, originaria di Nettuno, scomparsa nel 2014 da Torremolinos - scrivono da Penelope Lazio Odv -. Ora resta solo il diritto di una madre a riportare sua figlia a casa e darle una degna sepoltura".