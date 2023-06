Sibora Gagani: un mistero durato 9 anni. L'ex confessa: "Fatta sparire con l'acido"

Ha confessato: è stato lui ad uccidere Sibora Gagani. Un mistero durato 9 anni. La 22enne italo-albanese, residente a Nettuno, era scomparsa nel 2014 dalla città di Torremolinos, in Spagna, dove si era trasferita insieme all'uomo, identificato come Marco R. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo El Pais, l'ex di Sibora Gagani ha detto di aver usato l'acido per far sparire il corpo per poi murarlo, con l'intenzione di farne perdere le tracce. A distanza di 9 anni, il caso si risolve così, anche se per l'accertamento ufficiale sono ancora attesi gli esiti dell'esame del Dna, disposto sui resti trovati nell'abitazione andalusa.



A distanza di anni, il 7 giugno 2023 il ritrovamento del corpo della ragazza, nascosto in una cassa di legno tra due pareti, nella casa in cui la giovane conviveva con il suo ex. Non c'è ancora la conferma del Dna, ma secondo i media spagnoli gli inquirenti hanno pochi dubbi sul fatto che i resti appartengano alla 22enne italiana di origine albanese. Ora la confessione dell'uomo, un 45enne di Nettuno che di recente è stato arrestato in Spagna per il presunto omicidio della sua attuale fidanzata, Paula, di 28 anni, uccisa a fine maggio con 14 coltellate mentre era in casa.

Il corpo trovato con i raggi X

Come si legge sul quotidiano spagnolo, gli agenti dell'Unità specializzata in crimini violenti della polizia nazionale hanno ispezionato l'appartamento in cui il presunto assassino e la vittima vivevano insieme nel 2014, un attico situato nel quartiere El Calvario di Torremolinos. Gli agenti hanno utilizzato un sistema a raggi X e si sono concentrati su una stanza dove sembrava esserci un disturbo nella costruzione di una delle pareti. Poi hanno demolito il muro e, quando hanno aperto il coperchio della cassa, i poliziotti hanno scoperto che l'interno era pieno di calce. Sul mucchio c'era una borsa con un coltello con tracce di sangue rappreso. Sotto, un sacco a pelo con un corpo avvolto in sacchetti di plastica. Intorno c'erano diversi oggetti che, si crede, appartenessero alla vittima. Anche un mazzo di fiori sul busto della vittima. Subito dopo è stata estratta la salma, che è stata trasferita all'istituto di medicina legale (Iml) per l'autopsia e l'identificazione.

La prima confessione

È stato lo stesso Marco R. che, dopo essere stato arrestato il 27 maggio per aver accoltellato un'altra donna, la sua ex compagna Paula, a confessare di aver ucciso e murato Gagani quasi un decennio fa. Lo ha raccontato nei commissariati quando ha visto su un tabellone l'immagine della giovane. "È sepolta nella soffitta dove vivevo con lei", ha detto agli agenti di polizia. Ha poi raccontato di aver usato dell'acido per far sparire il corpo e di averlo murato, come ha spiegato il delegato del governo in Andalusia, Pedro Fernández. Il presunto autore dei fatti non ha successivamente ratificato le sue parole nella sua dichiarazione formale davanti alla polizia o al tribunale istruttorio numero 3 di Torremolinos, ma il giudice ha aperto il procedimento e ha disposto le perquisizioni domiciliari in un caso che è sotto segreto sommario.

Murata in casa per nove anni

Fonti investigative hanno indicato che gli agenti hanno trovato i resti di Gagani nell'appartamento di Torremolinos dove la giovane viveva con il detenuto prima della sua scomparsa. Si trova in via García de la Serna, a pochi metri dalla stazione di polizia locale e dal municipio del comune di Malaga. Gli attuali inquilini avevano collaborato nei giorni scorsi con gli inquirenti, che avevano perquisito l'immobile fino a tre volte, praticando piccoli fori nei muri per introdurre microcamere e utilizzando idrometri, ma senza successo. Ci sono riusciti questo martedì grazie all'uso dei raggi X. “Scioccato dopo aver appreso della scoperta del corpo della giovane Síbora nella casa che condivideva con l'assassino di Paula. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Síbora e che, come Paula, ritrovi la pace che le è stata negata sulla terra”, ha detto sui social network la sindaca di Torremolinos, Margarita del Cid.

Il trasferimento di Sibora in Costa del Sol

Sibora Gagani si è trasferita con Marco R. in Costa del Sol nel 2011 ed è scomparsa il 7 luglio 2014, poco dopo aver interrotto la sua relazione con lui. Da allora la sua famiglia, che risiede in Italia, non ha saputo dove si trovasse. La polizia è venuta a chiedere nel 2015 la collaborazione dei cittadini per localizzarla e l'associazione SOS Scomparse ha diffuso la sua immagine per cercare di localizzare Sibora. Come ha spiegato la famiglia a El Español, è stato il presunto assassino a dire loro che se n'era andata lasciando tutti i suoi averi. Era l'unica persona che aveva contattato prima che si perdessero le sue tracce, tramite un messaggio sull'applicazione WhatsApp.

Accusato di due femminicidi

Le indagini sulla sua scomparsa sono state riprese solo pochi giorni fa, dopo che Marco R. avrebbe accoltellato più volte la sua ex compagna, Paula, 28 anni, in un'altra casa di Torremolinos. Sono stati i vicini a chiamare la polizia di Stato dopo aver sentito un'accesa discussione. Gli agenti hanno trovato il corpo senza vita della donna e hanno iniziato le ricerche dell'uomo, che è stato ritrovato e arrestato sei ore dopo grazie alla collaborazione dei cittadini. Dopo aver appreso la notizia, i parenti di Sibora sospettarono che avesse qualcosa a che fare con la sua scomparsa, come alla fine avvenne.