Il maniaco dell'ascensore: segue bambina nel palazzo, si spoglia e le mostra i genitali

Serata di paura ad Ostia, quartiere a sud di Roma. Un uomo ha pedinato una bambina in un palazzo e quando la minorenne è entrata in ascensore, l'ha seguita e si è spogliato nudo mostrandole i genitali. La giovanissima ha così urlato, mettendo in fuga l'uomo che è scappato a piedi.

A quel punto i genitori della bambina e altri vicini di casa hanno inseguito a piedi l'uomo in fuga di cui, vicino alla pinete, se ne sono perse le tracce. È quanto successo giovedì 15 settembre.

Nella mattinata di oggi, i genitori sono andati nella caserma di via dei Fabbri Navali e hanno denunciato il fatto. L'uomo, secondo quanto si apprende, è stato denunciato ai carabinieri che lo hanno già identificato grazie alle testimonianze e ad una attività di indagine. Nella prossime ore la vittima sarà ascoltata in audizione protetta. L'uomo rischia un'accusa di atti osceni in luogo pubblico.