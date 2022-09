Si spoglia davanti a bambina di 7 anni e rischia linciaggio, 21enne resta in carcere

Resta in carcere, il ragazzo di 21 anni che sabato scorso si spogliato davanti a una bambina di 7 anni nei pressi di un bar di via Collatina. L'uomo è accusato del reato di tentata violenza sessuale. L'arresto è stato convalidato dal gip che, alla luce degli elementi raccolti dai carabinieri di Tor Tre Teste e della richiesta della procura, ha disposto la misura cautelare in carcere.



Secondo quanto ricostruito, i fatti sono andati in scena intorno all'ora di pranzo del 24 settembre. Sul posto erano intervenuti i carabinieri, allertati dalla madre della bimba che aveva assistito alla scena. Il 21enne aveva tentato la fuga ma era stato inseguito e raggiunto da alcune persone che lo avevano aggredito, prendendolo a calci e pugni e - stando al racconto di un testimone - anche con insulti razzisti.

Quindi l'intervento dei militari dell'Arma e l'arresto. Per il 21enne, inoltre, secondo quanto si apprende era stato già disposto il divieto di dimora a Roma dopo che proprio il giorno prima, venerdì scorso, aveva compiuto un gesto simile nella stessa zona, spogliandosi davanti ad un negozio. Avendo violato la misura per lui è scattato il carcere.