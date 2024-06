Si sente male mentre nuota, salvato da un carabiniere fuori servizio

Un carabiniere fuori servizio che si è trasformato in un eroe. La vita di un 29ene romeno è salva grazie all'intervento di un carabiniere fuori servizio. E' stato infatti il carabinieri dell'ottavo reggimento Lazio a tuffarsi nel Lago di Bracciano e portare a riva il giovane romeno che, mentre nuotava, è stato colto da malore.

Il 41enne militare non ci ha pensato due volte a tuffarsi: notata la scena si è tuffato in località Santo Celso ed ha portato a riva il nuotatore in difficoltà.

Il 29enne è stato poi soccorso da personale sanitario del 118 e trasportato, con elisoccorso, presso l’ospedale “Gemelli” di Roma, dove si trova ancora ricoverato, non in pericolo di vita.