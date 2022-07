Si perde in montagna e precipita giù dal sentiero: romano di 34 anni salvato nella notte

Voleva raggiungere i suoi amici a Prato Favale in zona Marcellina. Il buio però gli ha giocato un brutto scherzo regalandogli una nottata di paura, nonché di lavoro intenso per gli operatori del soccorso alpino di Roma. Si è concluso alle 4.00 di questa notte l'intervento di soccorso per recuperare un uomo infortunatosi nei pressi di Prato Favale, a Marcellina.

L'uomo, un romano di 34 anni, nel tardo pomeriggio di ieri era partito a piedi con l'intenzione di raggiungere alcuni amici che pernottavano in tenda nella zona. Nel tentativo di raggiungerli - e a causa del sopraggiungere del buio - l'uomo ha perso il sentiero, è precipitato per diversi metri procurandosi diverse contusioni e rimanendo bloccato in un punto impervio impossibilitato a proseguire. L'infortunato ha quindi richiesto aiuto telefonicamente riuscendo a fornire anche la propria posizione.

Sul posto, intorno all'una di notte, è giunta una squadra del soccorso alpino con un operatore dei Vigili del Fuoco. Dopo aver tranquillizzato l'uomo e dopo avergli prestato le prime cure, lo stesso è stato imbragato e aiutato a risalire il sentiero. Alle 4:10 - con l'arrivo dei soccorritori e del trentaquattrenne al campo sportivo di San Polo dei Cavalieri - l'intervento si è concluso positivamente. L'uomo è stato dunque visitato sul posto dal personale sanitario del 118 e condotto in ospedale in condizioni non gravi.