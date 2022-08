Sorpreso da un passante a masturbarsi seduto su una panchina

Si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a masturbarsi a largo delle Sette Chiese. A sorprenderlo, intorno alle 11 di martedì 23 agosto, un passante che immediatamente ha dato l'allarme. Sul posto i carabinieri che hanno subito bloccato l'uomo, un sessantenne.

Secondo quanto emerso, l'uomo si sarebbe iniziato a toccare davanti ai bambini che stavano giocando in piazza. I carabinieri della stazione Roma Garbatella hanno raccolto le testimonianze dei genitori e hanno arrestato l'uomo, procedendo alla sua identificazione. Ieri, è stato portato in aula con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico. L'arresto dell'uomo è stato convalidato ed è stato condannato a scontare sei mesi di reclusione.