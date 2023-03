Le guarda e si masturba, loro scappano e lui le insegue: la denuncia choc di due studentesse

Avevano passato una serata come tante in uno dei locali della zona di Ostiense. Stavano tornando a casa quando, intorno alle tre del mattino, hanno incontrato un uomo. Lui le ha viste, si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a masturbarsi. È il racconto choc di due studentesse universitarie al nostro quotidiano. Una storia che ha trovato poi conferma nei carabinieri che, intervenuti, hanno bloccato l'insospettabile uomo, un 40enne incensurato.

I fatti nella notte tra venerdì e sabato. Le giovani stavano camminando in via dei Mercati Generali quando hanno fatto il brutto incontro. Quando hanno visto che l'uomo si stava masturbando le due sono fuggite, correndo verso l'auto. Lui, di tutta risposta, le ha inseguite. A quel punto le ragazze si sono chiuse in auto chiamando il numero unico per le emergenze.

Una pattuglia dei carabinieri di Garbatella, in zona per i controlli anti movida, è intervenuta bloccando l'uomo che stava provando a scappare in sella al suo scooter. I militari lo hanno denunciato per atti osceni, dando quindi supporto alle due ragazze sotto choc.