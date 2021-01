Flaminio, sorpreso a masturbarsi davanti ad un liceo

Era in auto davanti ad un liceo, quando è stato sorpreso da alcuni passanti proprio mentre si stava masturbando. E' quanto successo nella mattinata di ieri, 18 gennaio, giorno del ritorno a scuola per gli studenti delle scuole superiori.

Erano le 11 circa quando il maniaco è stato visto. Sul posto, in via Pinturicchio, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Villa Glori che lo hanno immediatamente bloccato e arrestato per atti osceni in luogo pubblico.

L'uomo identificato per un romano di 46 anni, è stato accompagnato in commissariato in attesa della convalida dell'arresto. La polizia ora indaga per capire se il 46enne, con precedenti specifici del caso, si fosse già masturbato davanti altri licei di Roma.