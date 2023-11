Si lancia dall'ambulanza in corsa, è in condizioni disperate

Soccorso dai sanitari del 118 a Roma si è buttato dall'ambulanza in corsa ed è ora ricoverato in condizioni disperate al policlinico. È successo al Quarticciolo. Ventisette anni, di origini gambiane, il ragazzo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e si trova ora in terapia intensiva.

Prologo all'incidente un uomo molesto e aggressivo, segnalato dai passanti e dai residenti in via Molfetta nel pomeriggio di ieri, martedì 28 novembre. Sul posto sono intervenute il 118 e le volanti con gli agenti che hanno riportato l'uomo alla calma. Il 27enne è stato poi messo in ambulanza per essere trasportato in ospedale.

Una volta sul veicolo d'emergenza il 27enne ha però dato in escandescenze. Riuscito ad aprire il portellone si è lanciato dall'ambulanza in corsa cadendo rovinosamente in strada. In gravi condizioni è stato quindi portato al policlinico Casilino. Sul posto gli agenti del VI distretto che indagano sull'accaduto.