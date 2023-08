Si addormenta sul bus e viene derubato: si sveglia e viene preso a bottigliate

Si era addormentato sul bus notturno perché troppo stanco. Un gruppo di ragazzi però ne ha approfittato per rapinarlo e aggredirlo al suo risveglio. È quanto successo la scorsa notte su un bus notturno della linea Atac che stava percorrendo viale Manzoni. A ricostruire i fatti sono stati i carabinieri di piazza Dante che hanno arrestato un 27enne peruviano gravemente indiziato del reato di rapina impropria.

Il giovane era sul bus con altre tre persone. Il gruppo si sarebbe avvicinato a un cittadino tunisino di 29 anni che stava dormendo, portandogli via il portafogli e il telefono cellulare. La vittima, una volta accortasi del furto, ha ingaggiato una colluttazione con il gruppo ed è stata colpita con una bottiglia di vetro al volto.

I quattro sono poi scesi repentinamente dal bus in viale Manzoni e, in quel momento, hanno attirato l'attenzione dei carabinieri che transitavano in zona. Il 27enne è stato bloccato e trovato in possesso della refurtiva recuperata e restituita alla vittima che, nonostante le ferite, ha rifiutato le cure mediche, ma ha comunque sporto regolare denuncia-querela.

L'arresto, a esito del rito direttissimo presso il tribunale di Roma, è stato convalidato e il 27enne è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Roma con obbligo di rincasare nelle ore notturne. Le indagini proseguono per identificare i complici.