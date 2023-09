Shpalman a Roma, spuntano vecchie denunce. Il maniaco agisce da anni

Due denunce per molestie e imbrattamento, una a luglio del 2021 in via dell'Almone in zona Appia Pignatelli e la seconda a marzo del 2022 al Tuscolano, al confine con il comune di Ciampino. A deferire all'autorità giudiziaria un uomo - romano classe 1971 - dopo aver lanciato delle feci all'interno dell'auto di due donne i carabinieri, dopo le querele delle vittime. A luglio 2023 una nuova segnalazione, questa volta alla polizia, ma in questo caso dell'imbrattatore non c'era già traccia. Anche in questo caso gli agenti hanno accertato - come fatto nelle due precedenti volte dai militari dell'Arma - la presenza di feci lasciate sul sedile di un'auto, parcheggiata in sosta nella notte da una ragazza in zona Tuscolano. Poi altri casi segnalati, almeno cinque. Ma si tratta della stessa persona o di un emulatore di Shpalman? È la domanda che ci si pone dopo che sulla pagina instagram di Welcome to Favelas è stato pubblicato un video che riprende due giovani ragazze pulire gli escrementi lasciati da un uomo all'interno della loro auto.

Da qui il tam tam social, la psicosi, con altre vittime dell'uomo che hanno reso pubbliche le loro vicissitudini su WTF indicando la presenza di un uomo, solitamente indossante un cappellino da baseball, che attende le ragazze nel cuore della notte per poi agire velocemente e darsi alla fuga.

Episodi corredati da immagini e video, che nella Capitale si ripeterebbero da anni, almeno 5 (dal 2018) secondo quanto denunciato dalle vittime su Welcome to Favelas. Appia Pignatelli, Ciampino, Arco di Travertino, Tuscolano, Montesacro, Ostiense, secondo le ragazze vittime dell'imbrattatore il modo di operare di Shpalman sarebbe sempre lo stesso: segue le ragazze di notte appostandosi nei parcheggi di interscambio con i capolinea dei bus e le stazioni della metropolitana. Una volta aperto lo sportello dell'auto il blitz, con l'uomo che lancia le feci all'interno della vettura, per poi far perdere le proprie tracce.

Rimasto nell'ombra per mesi, Shpalman sembra essere tornato all'opera nelle notti della Capitale. Resta però da comprendere se sia lo stesso uomo già denunciato due volte dai carabinieri o se il tam tam dei social possa aver generato emuli di Shpalman. Resta il disagio e la preoccuazione di ritrovarsi le auto imbrattate dalle feci.