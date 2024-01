Shpalman a Roma. Colpite alcune auto fuori da un locale a Monti

Nuovo anno, nuove "imprese" di Shpalman, il maniaco che spalma feci fuori e dentro le auto di ignari cittadini di Roma, quasi esclusivamente ragazze. Stavolta è successo in zona Monti, fuori da un locale molto in voga tra i giovani e giovanissimi della Capitale.

Shpalman colpisce ancora

L'episodio si è verificato nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 gennaio ed è stato riportato dalla pagina Instagram "Welcome to Favelas". L'uomo, che negli anni è stato già denunciato più volte per diversi reati (ammesso che si tratti sempre della stessa persona) avrebbe aspettato che una ragazza si allontanasse dalla sua autovettura, per poi forzare la portiera e lasciare uno sgradito "ricordo".

Feci in una Fiat 500

Nella stessa serata, un'altra ragazza ha trovato delle feci all'interno della sua Fiat 500 nera, parcheggiata nelle immediate vicinanze dello stesso locale in via delle Terme di Traiano. Stesse modalità: appena non c'è più nessuno nei paraggi, il maniaco forza la portiera e senza rubare nulla, si limita a spalmare le feci su uno dei sedili. "Vi prego qualcuno faccia qualcosa", si dispera la giovane proprietaria dell'auto.

La psicosi dura da anni

Nel settembre scorso Shpalman si era fatto conoscere per la prima volta, rendendosi protagonista di lanci di feci contro giovani donne, quasi sempre a bordo della loro auto. Arco di Travertino, Tuscolano, San Giovanni, Montesacro, Appio, Ostiense, ora anche Monti. Le zone in cui colpisce sono sempre di più. Secondo le vittime, il modus operandi sarebbe sempre lo stesso: Shpalman (soprannome affibbiato dai social prendendo spunto dalla famosa canzone di Elio e le Storie Tese) segue le ragazze di notte e una volta aperto lo sportello dell'auto compie il blitz, con l'uomo che lancia le feci all'interno della vettura, con tutto quello che questo comporta per la vittima di turno. Il fenomeno andrebbe avanti da almeno 5 anni.