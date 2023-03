Fa shopping di lusso con carta di credito rubata: condannato a un anno

Ha fatto shopping di lusso tra le via del centro di Roma con una carta di credito rubata. Arrestato dai carabinieri di piazza Venezia, l'uomo - un cittadino cileno di 32 anni - è stato condannato con rito abbreviato ad un anno di reclusione e 300 euro di multa.

Durante un servizio di pattuglia in borghese, i militari lo hanno notato aggirarsi per le vie del centro e quando lo hanno visto entrare all'interno di un esercizio commerciale di via del Tritone hanno seguito i suoi movimenti. L’uomo ha scelto numerosi capi di abbigliamento per un valore di circa 1500 euro, si è diretto alle casse per pagare con una carta di credito.

Dopo due tentativi andati a vuoto, il 32enne ha cercato di allontanarsi dal negozio frettolosamente, provando a disfarsi della carta. Bloccato e controllato dai carabinieri che lo attendevano fuori, è stato trovato in possesso di una carta di credito, risultata rubata. A quel punto è stato arrestato, tradotto in caserma e condotto presso le aule di piazzale Clodio dove il giudice lo ha condannato. È accusato del reato di indebito utilizzo di carta di credito e di pagamento.