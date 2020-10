"Shopping compulsivo": ruba 662 euro di oggetti e li nasconde nello zaino, presa 45enne

Ha usato i camerini di un negozio come spazio per svuotare le buste e riempire lo zaino. All'interno merce rubata, oggettistica varia e monili per un ammontare di 662 euro. Quindi il tentativo di lasciare il negozio. A fermarla però la polizia, allertata nel frattempo dal personale di vigilanza di un negozio di piazza Santa Maria Maggiore.

A finire nei guai una 45enne originaria di Maratea, arrestata per furto aggravato. Al loro arrivo, gli agenti del commissariato San Lorenzo, hanno trovato la 45enne ancora intenta a svuotare lo zaino e le proprie tasche alla presenza del direttore e del personale di sicurezza del negozio.