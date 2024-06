Ostia, sigilli allo Shillling. La pedana verso il mare trasformata in discoteca

Doveva essere una pedana in legno che avrebbe dovuto consentire un passaggio verso il mare e il bagnasciuga. Invece la pavimentazione è stata allargata e lì si è fatta la base per un bar e per la discoteca cuore della movida di Ostia. Il tutto senza permessi. Sono così arrivati i sigilli per la discoteca e il chiosco dello Shilling, tra gli stabilimenti più famosi del mare di Roma, su cui affaccia la rotonda di Ostia. Nella mattina di lunedì sono scattati i sigilli per abusi edilizi, con i nastri apposti da polizia locale e guardia di finanza su disposizione della procura.

La pavimentazione abusiva, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe fissa e, proprio per questo, non a norma. La discoteca già nelle scorse settimane aveva accumulato multe per migliaia di euro perché aveva iniziato la stagione della movida estiva nonostante l'ok dal Campidoglio.

Le disavventure di Fabio Balini

Ora Fabio Balini, titolare del lido, potrà fare ricorso. L'imprenditore già in passato era finito al centro delle cronache. A maggio del 2023, aveva portato al suo arresto per corruzione. Prima ancora, nel 2015, la polizia locale gli contestò che la struttura aveva come concessione originale "una superficie di 300 metri quadrati. Ai controlli, le forze dell'ordine hanno riscontrato una estensione in cubatura del locale principale fino a 600 metri quadrati". Nella stessa area erano stati costruiti altri locali, "tutti abusivi". Sigilli poi tolti. Come allora, anche oggi lo Shilling è pronto al ricorso.