Blitz a Tor Bella Monaca, sgomberati appartamenti popolari occupati

Blitz nella mattinata di oggi, martedì tre settembre, a Tor Bella Monaca. La polizia locale con i gruppi Gssu e il IV Tiburtino e la polizia di Stato sono intervenuti per sgomberate tre appartamenti Ater occupati illegalmente in via Santa Rita da Cascia, al civico 30.

Sul posto anche il personale di Ama e di Acea. A lavoro anche le unità cinofile per trovare sostanze stupefacenti nascoste tra i pertugi del palazzo. Nei tre appartamenti erano presenti cinque persone, tre - una famiglia - erano in un unico stabile.

Il precedente

La strada è già nota alle forze dell'ordine. A venti civici di distanza, al numero 50, dopo le denunce dei residenti e l'articolo di RomaToday l'appartamento di Giuseppe Moccia, coinvolto in passato in diverse indagini per droga, è cognato di Vincenzo Nastasi detto 'O Principe', fu sgomberato e assegnato.

Pochi giorni fa, invece, un blitz dei carabinieri nella vicina via Arnaldo Brandizzi sempre per combattere il fenomeno delle occupazioni abusive.

Seguiranno aggiornamenti