Occupazioni a Torre Maura: sgombero per quattro appartamenti Ater

Blitz all'alba a Torre Maura dove è in concorso un intervento di sgombero di alcuni immobili Ater occupati abusivamente. L'intervento al civico 54 di via Enrico Giglioli, in via delle Avocette, 8, 9 e 10 ed in via delle Canapiglie. Cinque gli appartamenti presenti nell'ordinanaza di liberazione. Per quattro di questi era già stato notificato un decreto di rilascio dell'abitazione.

Sul posto per le operazioni di liberazione della palazzine di edilizia popolare gli agenti del VI distretto della polizia, carabinieri e gli agenti dei gruppi Torri e Gssu della polizia locale di Roma Capitale. L'azione riguarda 5 immobili, di cui tre subito liberati mentre si sta procedendo con un quarto.

Sulle due strade del quartiere del VI municipio delle Torri anche gli operatori della sala sociale del comune di Roma. L'attività, ricorda la prefettura di Roma, fa seguito ad altre operazioni analoghe condotte nella Capitale e rientra in una strategia di azione da tempo perseguita dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, per il ripristino delle condizioni di decoro e sicurezza nei complessi che ospitano alloggi popolari.

Allo stesso tempo obiettivo degli sgomberi è quello di riassegnare gli alloggi liberati a cittadini aventi diritto da tempo in lista di attesa.

